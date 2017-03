Glosa Martina Čabana: Jurečkova ekvilibristika

Jurečka prohlásil, že nechce sedět ve vládě, která by v březnu a červnu příštího roku spustila třetí a čtvrtou vlnu EET. Což jsou pozoruhodná slova od ministra, který zjevně chtěl sedět ve vládě, jež EET zavedla a rozhodla mimo jiné o tom, že třetí a čtvrtá vlna se spustí zcela samovolně.

Tedy za předpokladu, že tomu příští vláda aktivně nezabrání. Takže Jurečka by měl vlastně říci, že by naopak chtěl sedět ve vládě, která spuštění třetí a čtvrté vlny EET zabrání. Čímž by přislíbil pravý opak toho, co dosud prosazoval. To bychom se přece jenom ocitli na trochu známější předvolební půdě.