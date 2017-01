Glosa Martina Čabana: Sobotka vsadí na sílu pudu

To, co bylo jasně cítit ve vzduchu hned po debaklu ČSSD v krajských volbách, se v sobotu oficiálně potvrdilo. Centrum stranického odporu se přesunulo z jihu Moravy, zdecimovaného volební porážkou, na jih Čech, kde strana při vší bídě solidně uspěla.

Poselství jihočeské stranické konference lze v mírné nadsázce číst tak, že podle organizace vedené hejtmanem a Sobotkovým kritikem Zimolou by pro stranu byl lepší žádný předseda než ten současný. Sobotka se po volbách hodně snažil stranu uklidnit a postavit do latě a přinejmenším navenek se mu to skoro povedlo. Skoro.

Jihočeská volba (včetně nominace Jeronýma Tejce na prvního místopředsedu) ukázala, že většímu projevu odporu stojí v cestě spíš pud politické sebezáchovy než spokojenost se stávajícím vedením.

Právě na tento pud bude Sobotka 10. března na stranickém sjezdu sázet víc než na co jiného. Jak ale ukázali Jihočeši, bude mít v Brně zatraceně horkou půdu pod nohama.