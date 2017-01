Glosa Martina Čabana: Tvář Theresy Mayové

Vyjednávání o „tvrdém brexitu“ budou extrémně těžká. Mayová se rozhodla hodně riskovat a zpřetrhat s unií všechna pouta, která zpřetrhat půjdou. Za chvíli už to bude jedno, ale i kvůli podobě budoucích jednání je dobré si teď položit otázku, co britskou premiérku k rozhodnutí hrát vabank vedlo. Byla to nepochybně snaha zachovat si tvář před Brity.

Nicméně pokud by evropští politici zareagovali na referendum o brexitu rozvážněji, možná mohl Mayové zůstat pro zachování tváře větší prostor. Připomeňme slova Donalda Tuska o tom, že brexit musí být „tvrdý, nebo žádný“, případně Roberta Fica, který trval na tom, že brexit musí Británii „bolet“. Tyto a podobné výroky už zpět vzít nelze, ale krotit vášně a uraženou ješitnost na obou stranách během jednání, to se zvládnout dá, jen chtít. Bylo by to žádoucí.