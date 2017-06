Glosa Michala Noska: Smrt smrdutých popelníků | E15.cz

„Konečně se tu dá dýchat a nemusím vynášet popelníky,“ to byla nejčastější slova servírek a výčepních v den hospodské nekuřácké revoluce. Protikuřácký odpor se dlouhodobě stupňuje a mnohde dosahuje nenávistné hladiny. To, že je boj s kouřením v módě, dokazují i výstražné odpornosti na krabičkách cigaret.

A to je na tom Česká republika ještě dobře. Například v Austrálii jsou krabičky všech značek stejně odporně zelené. Dobrá, ale nestálo by za úvahu prosadit normu, jež by přikazovala automobilkám, aby kapoty svých vozů zdobily fotografiemi obětí dopravních nehod?

Za zamyšlení stojí i příklad, aby se maso prodávalo pouze balené a doplněné o obrázky z porážky. Zatím je to utopie, ale do trendu, kdy dochází k eliminaci všech potenciálně nebezpečných jevů, by to dokonale zapadlo. Vždyť upozornění na nevhodnost či škodlivost jsou již takřka všude. Od porna po cukr.