Z energetiky Aleny Vitáskové: Srovnávače energií | E15.cz

Pokud odběratel uvažuje o změně dodavatele energií, tedy plynu nebo elektrické energie, jeho první kroky pravděpodobně povedou do některého z internetových srovnávačů. I když by cena neměla být jediným kritériem výběru, hodí se přinejmenším pro předvýběr. Správný srovnávač by měl podle Energetického regulačního úřadu splňovat čtyři podmínky