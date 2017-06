Zápisník Pavla Otta: Zčápit, zbábit | E15.cz

Po vyhazovu z vlády je o šéfovi ANO méně slyšet. Donedávna neodbytný pocit, že jeho rozchechtaná tvář na člověka vykoukne i ze záchodové mísy, je téměř ten tam. Když se ale Bohuslav Sobotka poroučel z čela ČSSD i postu jejího celostátního lídra, Babiš se neudržel. „Já jsem se na souboj s ním těšil, že si to spolu rozdáme jako chlapi před občany. Na to pan Sobotka nemá odvahu,“ rýpnul si. Ještě nedávno se přitom Babiš vytahoval, že bude na posledním místě středočeské kandidátky svého hnutí, aby si vyzkoušel oblibu u lidí. Že by se jich zalekl, když se nakonec stal jedničkou?

Po oznámení Sobotky rezignovat se novopečený lídr socialistů Lubomír Zaorálek pokusil o odlehčení. Řekl, že nebude odstupujícímu předsedovi děkovat, aby si nepřipadal jako na pohřbu. Hlavně, aby si tak nepřipadal po říjnových volbách.