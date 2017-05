Akcie, měny a názory Ondřeje Tollingera: Investice do virtuálních měn | E15.cz

Jedním z důvodů pro posilování byla také indická hotovostní krize. Samotný Bitcoin však není jedinou virtuální měnou a na trhu se objevují i jiné. Například Ethereum, Litecoin, Primecoin a mnoho dalších méně známých.

Obtížnější je načasovat investice do těchto virtuálních měn. Sám jsem se s Bitcoiny setkal poprvé v roce 2010 a tehdy jsem si říkal, že to bude hodně volatilní a nechám to na nějakou dobu být.

Jenže jen o pár let později cena narostla na takovou hodnotu, která mě odrazovala od investice, a já opět čekal na korekci. Během posledního roku jsem již přestal váhat a začal naopak hledat způsob, jak začít investovat do virtuálních měn.

Následně již stačilo poslat prostředky na virtuální peněženku a nakoupit některé z úvodu zmíněných měn. Avšak opět bylo obtížné naplánovat, jakou částku do těchto měn investovat. Rozhodl jsem se pro pravidelné posílání menších částek a to v závislosti na svém celkovém portfoliu.

Převážně nakupuji po drobných korekcích. Od tohoto roku se tedy mé portfolio rozšířilo mimo akcií, dluhopisů a komodit i o virtuální měny. V rámci diverzifikací portfolií nám tak přibývá nová položka.