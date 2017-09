Glosa Adély Čabanové: Zanedbané konopí | E15.cz

Některé státy léčebné využití konopí podporují, jiné ne. To, co probíhá u nás, se ale čím dál víc ukazuje jako licoměrnost.

Léčebné konopí je u nás povolené čtyři roky. Jenže pro nejpotřebnější lidi, které nemoc připravila o možnost si vydělávat, je ekonomicky nedostupné. Zdravotní pojišťovny mohou léčebné konopí hradit, jen když pacient získá zvláštní výjimku. Dosud není známo, že by se to někomu povedlo.

Sousední Německo je důkazem, že počty pacientů léčených konopím z lékáren rostou, pokud se k němu mohou dostat bezplatně. Úhrada jakékoli léčby z veřejných peněz jistě nemá být primárně rozhodnutím politickým, ale odborným.

Jenže konopí nemá jednoho mocného výrobce s patentem, který by se za něj bil. Proto potřebuje politika, který vezme věc vážně. Nejen kvůli pacientům. I kvůli českým pěstitelům, kterým by mohla změna pravidel otevřít velké možnosti. Konopí má v Česku tradici. Není důvod nechat trh s léčebným konopím spadnout do klína kanadským a nizozemským firmám.