Čipování politiku je možné řešení | E15.cz

Neukáží se několik měsíců v Senátu či se zatoulají k nějakému lobbistovi nebo kmotrovi. A jsou pak následně natolik pracovně či zdravotně vyčerpáni, že nedokážou vysvětlit, proč to udělali. Prostě se ztratili.

Je ve veřejném zájmu a lidé by měli požadovat, aby jejich politici byli v bezpečí. Zákon byl tak měl být doplněn o přílepek, který zavede také čipování politiků. Daňový poplatník tak bude mít kontrolu nad svým politikem a bude si ho moci velmi snadno lokalizovat na webových stránkách. V případě, že by se politik objevil mimo své bydliště nebo například mimo Poslaneckou sněmovnu, pak by byla veřejnost zalarmována. Svět je totiž plný zlých lidí a je povinnosti občanů, aby je uchránila před nejrůznějšími kmotry či mafiány. Jak říkal bývalý prezident Spojených států John Fitzgerald Kennedy: „Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem“.

Současný technologický rozvoj také umožnuje za poměrně nízké náklady tento čip doplnit o další funkcionality. Například by mohl politika ochránit před toxickými materiály. Pokud by například omylem zaměnil vodu za jedovatý ethanol, mohl by čip zareagovat drobným elektrošokem, jehož intenzita by s každým douškem rostla. Je povinností veřejnosti nejen chodit k volbám, ale také starat se o zdraví svých politiků. Samozřejmě v zájmu efektivity jejich, a tedy i celého státu.

Podívejte se, jak probíhalo čipování novináře Jiří X. Doležala:











14 fotografií

Takové vize jsou samozřejmě řádně přestřelené, na druhou stranu "jen" stupňují některé současné podoby politického diskurzu ad absurdum. Politici by se tak místo zákonu, který přikazuje čipování psů, měli zamyslet, zdali je to opravdu nejpalčivější problém v zemi. A zdali není na čase se věnovat konečně podstatnějším věcem.

Například skutečnosti, že soudy v Česku až tak skvěle nefungují a vymáhání práva může být i procesem, který trvá déle než deset let. Že založení firmy či získání stavebního povolení je podle žebříčku Doing Business velmi komplikované a srovnatelné s rozvojovými zeměmi. Ale s tím se už 20 let nic neudělalo. Čipování politiků je tak vlastně ještě poměrně realistickou variantou "řešení".



A pořád při vší přestřelenosti to dává větší smysl než před každými volbami omílaná slova, že teď konečně začnou politici makat a nastane tolik chtěná změna. Makat to chce zkratka účelně, nikoliv zatěžovat legislativu nesmysly.