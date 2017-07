Glosa Dušana Kütnera: Hazardní skutek utek | E15.cz

Taková sláva to byla. Ministerstvo financí se po nástupu Andreje Babiše s velkou vervou pustilo do nových zákonů o hazardu, jež měly mimo jiné narovnat situaci českých sázkových firem platících léta daně a těch zahraničních, které v Česku podnikají bez toho, že by kdy do státní kasy přispěly korunou.