Glosa Igora Záruby: Malý bič na velké Polsko | E15.cz

Učinila tak v rozhovoru pro týdeník Der Spiegel, v němž kritizovala Polsko, největšího čistého příjemce prostředků z eurofondů, jehož vláda se tehdy snažila oklestit pravomoci ústavního soudu.

Nyní, o čtyři měsíce později, se historie opakuje. Jourová opět hrozí odebráním unijních dotací, tentokrát v listu Neue Osnabrücker Zeitung. A Poláci dále rozrývají vlastní justici. Debata o tom, zda měly být postkomunistické země s více či méně skrytým deficitem demokracie přijaty do EU, je zbytečná. Už se stalo.

Na místě je zato úvaha, co s tím, když některá země míří zjevně špatným směrem. Odebrání eur zní efektně, ale je to spíš planá hrozba – souhlasit by musely i ostatní státy a to není pravděpodobné. Takže Polsko bude zřejmě zlobit dál. A hrozby odnětím dotací se zopakují rovněž. Jen zase přes nějaké další médium.