Glosa Igora Záruby: Tragédie v Berlíně je zlomem a výzvou v jednom

Pomyslná zápalná šňůra vedoucí z Aleppa a Ankary odpálila sud s prachem v Berlíně. A to přímo v srdci německé metropole, na náměstí Breitscheidplatz poblíž proslulé Gedächtniskirche na Kurfürstendammu.

Pro Spolkovou republiku je to šok, pro Evropu jakbysmet. Blíží se Vánoce, a ty jsou v křesťanském světě svátky míru a klidu. Ne tak letos. „Situace je o to méně pochopitelná, pokud by šlo o člověka, který si u nás požádal o azyl,“ pronesla zjevně otřesená kancléřka Angela Merkelová.

Média se ihned vydala po stopě dotyčného, jejich zjištění se z hodiny na hodiny upřesňují. Zadržený třiadvacetiletý Naved B. z Pákistánu veškerá obvinění popírá.

Vyšetřovatelé naznačují možnost teroristického útoku, ministr vnitra Thomas de Maizière o tom nepochybuje. Přesto je tu možnost, že šlo o čin jednotlivce, nikoli o předem plánovaný atentát. Třebaže tato úvaha mrtvým život nevrátí.

Breitscheidplatz, kde se tragédie udála, je totiž jednou z nejznámějších a nejfrekventovanějších adres v Berlíně. Jinak řečeno, pokud by chtěl někdo zabíjet tak, aby se o tom vědělo a mělo to vražedný dopad, vyrazil by nejspíš právě tam.

Bez ohledu na to, jak dlouho v Německu žije a zná tamní reálie. V paralele je to zhruba stejné, jako posadit se za volant a vyrazit s kamionem na zaplněné pražské Staroměstské náměstí.

Pokud by tomu tak v Berlíně bylo, je to lepší zpráva z možných horších. Nic však nemění na faktu, že Němci jsou teď přímo konfrontováni se skutky, o nichž věděli dosud jen z televize.

Vládní garnitura, která pomalu a jistě přehodnocuje dosavadní vstřícnou prouprchlickou náruč, musí přejít od slov k činům. Nebude to jednoduché, zato nutné. Případný zákaz burek a nikábů je pouhý začátek.

Rubem berlínské události je, že se zóna nebezpečí výrazně protáhla směrem na západ. Do prostředí Evropské unie, která je možná všechno možná, jenom ne akceschopná.

Odsoudit zločin je věc jedna, přijmout opatření (o nichž se ani neví, jaká by být měla) věc druhá.

Tím spíše, že v sázce je natolik politicky nekorektní věc, jako postavit se za právo občanů říci, s kým coby domovská komunita žít chtějí a s kým ne. Čin připisovaný Nevedu B. je dalším kamínkem do tušené mozaiky, že jsou na světě kultury, které se shodnou mohou, a ty, u nichž to nejde.

Formulováno hodně diplomaticky. Z tohoto pohledu je berlínská událost zlomem a současně výzvou.