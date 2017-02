GLOSA Jana Šindeláře: Sobotka o rychlotratích snad jen žertuje

Ještě na podzim při návštěvě na správě železnic bylo možné premiéra Sobotku podezřívat, že si snad chce udělat z vysokorychlostní železnice (a její absence v českých zemích) předvolební téma. Nebylo by to od věci, neboť Čechy je možno vedle jiných přívlastků označit i za národ železniční. A slova o urychlení výstavby VRT se tak hezky poslouchají.

Dnes je všechno jinak. Premiér se tento týden v tématu ztratil natolik, že z něj dnes vypadl jako termín zahájení výstavby vysokorychlostní tratě do Drážďan rok 2035. To skutečně není volební hit a už vůbec nelze mluvit o nějakém urychlení. Přesně naopak. Podle státních strategických plánů by totiž měl být úsek Praha – Lovosice hotov už v roce 2030. Češi se k tomu zavázali i na úrovni Evropské unie. Podle realistických odhadů by se dalo kopnout kolem roku 2028.

Přípravu vysokorychlostních tratí v českých zemích tak lze označit za jednu obří fatu morgánu. Téměř jistě lze prohlásit, že pokud se nestane zázrak, tak dnešní čtyřicátníci včetně premiéra i autora tohoto textu zemřou dříve než se svezou.

Sobotkově vládě lze připsat jediné plus: že se o věci vůbec začalo mluvit. Jinak jde značná část zpoždění právě za tímto kabinetem a socialisty dosazenému vedení správy železnic. Všechna velkoústá prohlášení tak vyznívají jako žert. Drobným detailem pak už je, že premiér hovoří o dokončené soutěži na zhotovitele studie proveditelnosti na trať Praha – Drážďany. Žádná smlouva přitom dosud uzavřena nebyla.