Glosa Jana Šindeláře: Z Jánošíka hrabivcem

Konkrétně jak premiér Sobotka prakticky přes noc ztratil téměř jisté politické vítězství. Shrňme si to od začátku. Původně to byl on, kdo chtěl donutit zlé ministerstvo k pomoci krajům. Doprava nabízela dvě miliardy a Sobotka chtěl z rezortu vydolovat tři.

Ťoka dokonce nařkl z neschopnosti. Ťok se ale obratem dohodl s ministrem financí Babišem rovnou na čtyřech miliardách. Z toho ale chtějí oba ministři vytáhnout 1,5 miliardy z vládní rezervy, tedy fakticky ze Sobotkova měšce.

To se premiérovi logicky nelíbí a částku nejspíš dnes skrouhne. Rázem je to on, kdo skrblí a krajům nepřeje. Takovou pověst si před volbami asi nepřál.