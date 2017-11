Glosa Jany Havligerové: Myš, která řvala | E15.cz

Proto ten titulek vypůjčený z filmu pojednávajícího o velkovévodství Grand Fenwick – nejmenším státě světa ležícím vysoko ve Francouzských Alpách, který s bojovou silou dvaceti lučištníků vyhlásil válku Spojeným státům americkým. Každý příměr kulhá, jenže téměř každý protest také může skončit jako fraška.

Kalousek svůj nápad sice hodil do placu, ale jistě si umí spočítat, kolik hlasů dohromady mají frakce, které jeho osobně zrovna nemusejí. Piráti, okamurovci, komunisté. Poslance ANO ani není potřeba jmenovat.

Lidovci a socialisté už ztratili dost voličů a o ty zbývající by jistě přišli neradi. Žádná sněmovní vzdoroschůze proto nebude. Stejně je ale dobré dodat takovou maličkost. Podle zářijového průzkumu CVVM bývalé Poslanecké sněmovně důvěřovalo pouhých 21 procent občanů. Začít hned po volbách obstrukcemi, to by panečku obliba této instituce vylétla vzhůru. Nebo vyletěla komínem?