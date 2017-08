Glosa Jany Havligerové: Volat po dovozu pracovní síly? Firmy by si spíš měly postavit roboty | E15.cz

Statistická čísla za červenec říkají, že ve většině okresů země mírně stoupla nezaměstnanost. Je to ale pohyb vpravdě kosmetický, Česko dál zůstává, pokud se jedná o počet lidí hledajících práci, premiantem Evropské unie.

Viděno souhrnně, jako každý rok v létě se po zaměstnání začínají rozhlížet čerství absolventi, a to je hlavní důvod, proč se na úřadech práce objevilo o 5 635 víc uchazečů než v předchozím měsíci.

Tenhle stav svědčí rozpočtu, stát vydává na dávky v nezaměstnanosti podstatně méně peněz, než plánoval. Správce státní pokladny se navíc může těšit z toho, že situace se hned tak nezmění.

Všechny ekonomické prognózy předpovídají českému hospodářství další růst. Kdo chce pracovat, zkrátka pracovat může. Firmy hledají na sto devadesát tisíc lidí. Červencová data a výhledy do budoucích měsíců tak mají i odvrácenou tvář.

Právě nízká nezaměstnanost, a ta by na podzim mohla klesnout i pod čtyři procenta, začíná být bariérou ekonomického růstu. Chtě nechtě, firmy kromě volání po dovozu pracovníků, budou muset začít počítat s investicemi do nových technologií, přesně řečeno do robotizace.