Glosa Jaroslava Bukovského: Česko zralé na revoluci | E15.cz

Český průmysl v červenci sundal Schumacherovu nohu z plynu a zvolnil tempo. První prázdninový měsíc byl oproti prvnímu pololetí růstově poloviční. Ačkoli se pod to podepsaly i hromadné dovolené ve velkých českých fabrikách, jedno začíná být jasné. Ani davy modrých límečků proudící měsíc co měsíc do tuzemských továren už prostě o moc víc nýtů, šroubů a špuntů do fabií prostě nenasekají.