Že si čínské peníze kupují svět, je už omšelou pravdou. Co překvapí, je tempo, kterým se peníze zpoza velké zdi řítí. Jen loni se rozlil do světa vliv Pekingu materializovaný bezmála dvěma stovkami miliard dolarů zahraničních akvizic. To je skoro čtyřnásobek částky z roku 2015. Možná dobrou, možná špatnou, ale každopádně zajímavou zprávou je, že tento trend pro Česko tak docela neplatí, a to navzdory vší okázalé politické sinofilii.

Nejde jen o to, že by se třeba některé z přislíbených investic do Česka omylem nakonec reálně nedostaly. Nebo že by byly odhady některých politiků, nedej bože, přehnané. Jde o to, že více čínských investic než v Česku je už dávno v Polsku nebo v Maďarsku. Takže ambice naší země stát se čínskou branou do Evropy, ambice tak barvitě malovaná některými představiteli státu, je spíše z říše dětských přání. Peking má na Evropu evidentně více různých pák. Možná víc, než se na první pohled může zdát.