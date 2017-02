Glosa Marka Stoniše: Proč byl dnes Andrej Babiš při čtení svých novin hodně smutný

A víte, jak se pozná, když má Andrej Babiš hodně velké problémy? To když v jeho Mladé frontě Dnes vyjde na titulní straně jako hlavní článek, že sociální demokraté ruku v ruce s kmotry ODS kdysi kdesi kradli veřejné peníze. Jako tento čtvrtek, tedy den poté, kdy parlamentní vyšetřovací komise odmítla všechny teorie o zmanipulované reorganizaci policie pod vedením policejního prezidenta Tuhého, kterou chtěli zpochybnit především bývalý šéf ÚOOZ Robert Šlachta a jeho politický chráněnec Andrej Babiš. A kdy se veřejnost už nepokrytě hurónsky baví Babišovým dalším kličkováním ohledně původu a výše majetku.

Proto také kromě pseudoinvestigativních kauz o rejdech politické konkurence hnutí ANO nasadila na tento den redakce MfD ten nejtěžší možný žurnalistický kalibr – velký profilový rozhovor se samotným svým majitelem, v němž mu patolízalsky nechala vyvrátit všechny ty „lži“, které o něm v posledních dnech vyšly a byly odvysílány.

A víte, jak se pozná, když má hodně, ale opravdu hooooodně velké problémy Mladá fronta Dnes? To když si dnes ráno Andrej Babiš ten rozhovor ve svých novinách přečetl, uvědomil si, že asi zase naplácal něco, co neměl, otevřel si svůj kanál na Twitteru a napsal: „Mrzí mě, že redaktorky Mladé fronty DNES nevydaly autorizovaný rozhovor se mnou, ale nesmysl plný chyb.“ To bude dnes v Babišonovinách asi veselo.

Přitom je třeba se oněch nebohých redaktorek, jež s Babišem rozhovor vedly, rázně zastat: „Nesmysl plný chyb“ je přece přesně ten žánr, jakým se dá popsat jakékoliv veřejné vystoupení Andreje Babiše.

Autor je šéfredaktorem týdeníku Reflex