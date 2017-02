Glosa Martina Čabana: Babišův spánek na vavřínech

Průběh sněmu ANO nasvědčuje tomu, že strana si je více než jistá svým vítězstvím v podzimních volbách. Předseda Andrej Babiš, který se během odpoledne stane staronovým předsedou, přednesl dlouhý projev, v němž ale chybělo jakékoli poselství. Jako úspěšný ředitel velké firmy nemůže mít takový nedostatek talentu k motivačním projevům a vybuzení spolupracovníků, jaký předvedl ve své úvodní řeči. Vysvětlení musí být jiné.

Své straníky, zvláště v předsednictvu, Babiš vyzval, aby kandidovali z posledních nevolitelných míst kandidátních listin a spoléhali na preferenční hlasy. Současně jim řekl, že by měli „zařadit dvojku“. To by samo o sobě mohlo být celkem sympatickým motivačním sdělením, které by mohlo rezonovat nejen mezi oslovenými čelnými straníky, ale i u voličů. Babiš však toto poselství ukryl v monotónní řeči plné stokrát slyšených vět. Projev předsedy nepřerušil jediný potlesk sálu, neozdobil jej jediný vtip nebo rétorická finesa. Řečnicky šlo o odfláknutou práci.

Sněm ANO je na začátku a může se ještě rozhýbat. Zatím to ale vypadá na kritický nedostatek motivace a spánek na vavřínech průzkumů volebních preferencí. Přitom motivaci by Babiš najít měl. Jemu víc než komu jinému záleží nejen na tom, aby nejen vyhrál volby, ale aby je vyhrál skutečně přesvědčivě. Jinak jeho představy, o nichž v projevu hovořil – snížení počtu zákonodárců, racionalizace státu, návrat do první evropské ekonomické ligy a podobně – zůstanou schovány jen v záznamu jednoho z nejnudnějších projevů, jaké kdy politický lídr přednesl.