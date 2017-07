Glosa Martina Čabana: Když prezident poradí | E15.cz

Včerejší schůzka v Lánech, kde ministr financí Pilný zasvěcoval prezidenta do tajů sestavování státního rozpočtu na příští rok, musela být pozoruhodná.

Pilný se podle svých slov snažil prezidentovi vysvětlit, „jak rozpočet vzniká za pochodu, které procesy to provázejí“. Ovšem současný prezident byl také čtyři roky premiérem, takže představu o tom, jak vzniká rozpočet, jistě má.

Na oplátku se Pilnému od hlavy státu dostalo doporučení, aby stát více investoval. Kde brát? Prezident má pro ministra řešení – „zaměřit se“ na 11 miliard určených pro neziskové organizace.

Připomeňme, že mezi deseti největšími příjemci dotací pro neziskovky jsou Fotbalová asociace ČR, Česká unie sportu, atletický a tenisový svaz, Český olympijský výbor či Horská služba.

A Člověk v tísni. Kam mířilo oko prezidentovo, není úplně těžké uhádnout. Stojí ovšem za to dodat, že kdyby stát investoval celou dotaci pro Člověka v tísni, postavil by zhruba 130 metrů dálnice. Jestli by nebylo přece jen účinnější hledat investiční zdroje někde jinde.