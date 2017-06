Glosa Martina Čabana: Nejzbytečnější novela | E15.cz

Je to symbol, řekl ministr vnitra Chovanec. Nepovede to k zastavení absurdní evropské směrnice, řekla poslankyně ODS Černochová. Pokud zákon neprojde přes Senát, nebude to žádná katastrofa, hlavně že se podařilo rozproudit debatu, řekl předseda sněmovního bezpečnostního výboru Váňa. Ještě nikdy neschvalovali poslanci tak zbytečnou a neužitečnou změnu ústavy. A ještě jsou si toho zjevně vědomi! Přesto prošla drtivou většinou 139 hlasů.