Glosa Martina Čabana: Tabák nezachrání všechno | E15.cz

Jakákoli srdečnější reakce českého prezidenta na návštěvu Alexandra Van der Bellena by ale stěží byla upřímná. Miloš Zeman před rakouskými prezidentskými volbami otevřeně podporoval Van der Bellenova soupeře Norberta Hoffera, a tak není divu, že si oba státníci neměli moc o čem povídat.

Je to ale škoda. Na tragickém pátečním setkání lídrů visegrádské čtyřky s francouzským prezidentem Macronem se v plné nahotě ukázalo, že především Polsko a Maďarsko táhnou V4 na periferii všeho, co se teď bude v Evropě dít. Užší spolupráce s Rakouskem by pro Česko mohla být rozumnou alternativou, nebo alespoň jistou protiváhou visegrádského křepčení. To by ovšem na Pražském hradě a v Hofburgu musely sedět kompatibilnější osobnosti. Tabák někdy dokáže stavět mosty mezi lidmi, ale některé propasti ani sdílená kuřácká vášeň nepřekoná.