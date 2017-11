Glosa Martina Čabana: Takže kudy? | E15.cz

Piráti, Starostové, TOP 09 a ODS se obávají, že vzniká skrytá koalice Babišova hnutí ANO s okamurovci a komunisty. Dobrý postřeh. Vnímají-li ovšem tento vývoj jako nežádoucí, bylo by načase přijít s nějakým vlastním protinávrhem.

Jistě, bylo fajn a potřebné vymáchat Babiše v jeho složité situaci. Leccos se během té doby užitečně ukázalo – třeba jak moc se šéfovi ANO nechce vyjednávat a ustupovat. Stále ale nevíme, co by si demokratické politické síly skutečně přály. Kromě toho, aby volby byly dopadly jinak.

Pokud SPD a komunisté úplně neotočí a přímo nevysloví důvěru jednobarevné vládě ANO, pouhá jejich tolerance (odchod ze sálu) Babišovi k získání důvěry stačit nebude. Pak dojde na demisi a směřování k druhému pokusu.

Nejpozději v tu chvíli by měly zaznít od demokratických stran jasné a pokud možno hodně tvrdé požadavky, jež by druhému pokusu o vládu daly smysl, nebo alespoň jasnější představa, jak dál v situaci, v níž to s Babišem nejde a bez něj taky ne. Jinak se z nepřiznané koalice může postupně stát koalice přiznaná s argumentem, že jinudy jít nelze.