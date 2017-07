Glosa Martina Čabana: Ústava a sajrajt v kamnech | E15.cz

Ústavní soud rozhodl, další debaty už jsou čistě akademické. Kontroloři z obecních úřadů se budou moci domáhat vstupu do domu, pokud budou mít podezření, že se v něm topí něčím nevhodným. Brněnští soudcové to vzali hodně zeširoka.

Listina základních práv a svobod připouští prolomení domovní svobody v případě, že jde o ochranu života nebo zdraví osob. Dosud se to vykládalo tak, že policisté mohou vykopnout dveře, pokud za nimi třeba někdo někoho morduje.

Ústavní soudci nyní tento výklad dost rozšířili: kdo topí sajrajtem a čmoudí na celou obec, také ohrožuje zdraví osob, a tedy i jeho dveře mohou být – po jistých procedurách – „vykopnuty“. Přesněji řečeno může dostat hodně mastnou pokutu, když do nich úředníky nepustí. Ne že by to nemělo jistou logiku, soudci se ostatně odvolávají na podobné úpravy v Německu či Rakousku. Přesto se nelze zbavit dojmu, že se prolomením základního práva bojuje proti problému, který by se měl řešit subtilnějšími nástroji na lokální úrovni.