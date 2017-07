Glosa Martina Čabana: Visegrádský šprajc | E15.cz

Slovensko vysvětlovat nemusí, neboť se šprajcuje jenom slovně, ale kapacity pro přijímání uprchlíků formálně nabízí. Všechny ty řeči českých politiků, jak celá EU postupně přejímá český pohled na kvóty, eurokomisaře pro migraci zjevně nedojaly. Kvóty jistě nejsou nejlepším nápadem, jaký se kdy v unii zrodil.

Ale pořád je to zákon a zákon se má dodržovat, a když je hloupý, má se usilovat o dojednání dostatečné podpory pro jeho změnu. Když už to tedy všichni vlastně vidí jako my, neměl by to přece být problém. Na tomto poli ale Česko ani celý slavný Visegrád žádnou aktivitu nevyvíjí, stejně tak nikdy nepřišlo s návrhem jiného řešení, které by dokázalo bezprostředně ulevit Řekům a Italům.