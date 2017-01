Glosa Martina Čabana: Vláda a Charta

A tehdejší odvaha signatářů zaplacená zničenými kariérami, výslechy, vězením a přinejmenším v případě Jana Patočky i životem by měla inspirovat dodnes.

Co už si vláda mohla odpustit, bylo doprovodné prohlášení, v němž se o chartistickém důrazu na občanská a lidská práva píše: „Nemůže být úspěšná a prospěšná taková vláda, která by těmito hodnotami nepoměřovala svou činnost, svá rozhodnutí a své politické vize.“ Zní to hezky, ale vzpomínka na návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, na strach z dalajlamy a lokajské „prohlášení čtyř“ dělají z této věty profesionálně napsanou, leč pokryteckou frázi. Poměřovat by se jistě mělo, ale i v případech, ba zejména v případech, kdy to zrovna není výhodné.