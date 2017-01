Glosa Martina Čabana: Zájmy v Brně

Překvapení se nekoná. Poslanci po delší debatě pohodlně přehlasovali prezidentské veto novely zákona o střetu zájmu známé jako lex Babiš. Ke slovu se dostanou ústavní soudci. Zapomeňme v tomto případě na brblání o nevolené třetí komoře parlamentu – verdikt z Brna bude mimořádně důležitý. Lex Babiš je špatný zákon vedený dobrými úmysly. Třeba v mediální oblasti donutí Babiše formálně se zbavit hudební televize, ale senátora Iva Valenty, který zrovna plně ovládl problematický a hojně navštěvovaný server Parlamentní listy, se nijak nedotkne. A těch chyb a hloupostí je v zákoně víc.

Přesto všichni cítí, že s koncentrací různých druhů moci je třeba něco udělat. Proto je důležité, aby brněnští soudci rozhodli o tomto zpackaném zákoně. Svým verdiktem by měli narýsovat ústavní linie, podél nichž se zákonodárci budou moci pohybovat, až budou chtít nějakým rozumnějším způsobem ve vyšším demokratickém zájmu sáhnout do svobody podnikání. Bude to zajímavé a zásadní čtení.