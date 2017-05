Glosa Martina Čabana: Zavařit Babišovi | E15.cz

Jenže komise k policejní reorganizaci dávala jistý smysl, měla čas a pod vedením Pavla Blažka z ODS skutečně pracovala. V případě Babišových nahrávek a podezření z úniků informací by měla jednat především policie. Co tady zmohou poslanci, tedy kromě vyšroubování předvolební kampaně, je záhadou. I proto, že o zřízení komise se nevedla diskuze, návrh na její zřízení nemá žádnou důvodovou zprávu a také poslanec ČSSD Lukáš Pleticha, který zřízení komise navrhoval, byl dost skoupý na slovo. Třeba poslanci překvapí a do konce srpna skutečně stihnou něco vyšetřit. Zatím to ale vypadá jen jako hodně průhledná snaha zavařit Babišovi.