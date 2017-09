Glosa Martina Čabana: Zeman potřetí a stále stejně | E15.cz

Za to se OSN jistě lze vysmívat, ale bylo by lepší, kdyby to nedělal prezident, který už pátým rokem zcela ignoruje fakt, že shoda na boji proti terorismu troskotá na velmocenských hrách uvnitř Rady bezpečnosti OSN. Jestliže se ani členové tohoto relativně nejakčnějšího tělesa uvnitř OSN nedokážou šest let dohodnout na výkladu dění v Sýrii, je samozřejmé, že se společenství jako celek těžko dohodne na jednotné definici terorismu nebo na postupu vůči němu. A to je jen ta nejpovrchnější příčina.

Je škoda, že český prezident nevložil do svého projevu více realismu. Na rozdíl od světových lídrů, od nichž se čekají mohutné vize a velikášská prohlášení, si to mohl dovolit.