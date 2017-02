Glosa Martina Čabana: Zemanův distanc

Prezident se přimlouval za návrat hospitalizačního poplatku s tím, že stovka denně nikoho nezabije a pro průměrného penzistu s průměrným důchodem (11 tisíc korun měsíčně) nepředstavuje třítisícový výdaj za měsíc na lůžku zásadní částku. To by mohlo platit, pokud by penzista během pobytu v nemocnici nemusel platit nájem, energie a další výdaje. To ale musí. Proč hlava státu neargumentovala jinak – a že by to hravě šlo? Nejspíš proto, aby dala – měsíc před oznámením druhé kandidatury – znovu ostentativně najevo distanc od ČSSD a naopak přízeň vůči hnutí ANO, jehož vůdce zrušení poplatků mnohokrát kritizoval. Až budou zase někteří sociální demokraté uvažovat o Zemanovi jako stranickém kandidátovi na Hrad, nezbývá než vzpomenout na přísloví „Chytrému napověz...“