Glosa Michala Noska: Definitivní tečka za krizí? Miliardáři už zase milují tryskáče | E15.cz

Od velké finanční krize uplynulo téměř deset let a miliardáři se už zase houfně porozhlížejí po nových modelech tryskových letadel. Návrat do předkrizového „normálu“ se ale tak úplně nekoná.

Malá trysková letadla výrazně zlevňují a převis nabídky nad poptávkou enormně roste. Byznysmeni, kteří před krizí letadla zběsile nakupovali, se jich teď zbavují a „přezbrojují“ na lepší stroje.

Co to ale dělá s trhem, který je těmito letadly zcela zahlcen? Zatímco v roce 2014 byla průměrná cena za „bizjet“ 13,7 milionu dolarů (315 milionů korun), nyní se pohybuje pod devíti miliony dolarů (207 milionů), upozornil list Financial Times. A tomu už se říká sleva, no nekupte to, dalo by se říct s jistým úšklebkem.

Musí bohužel jít o úšklebek cynický. Ne všichni mohou tvrdit, že mají to nejhorší za sebou. V Británii například disponibilní příjmy obyvatel klesají a nacházejí se v nejdelším propadu od 70. let – a to ještě ani nedošlo k brexitu. Optimismus tak, jako obvykle, zdaleka nemusejí sdílet všechny vrstvy společnosti.

Týká se to i Spojených států, kde krize na trhu s hypotečními úvěry vypukla a následný pád banky Lehman Brothers spustil i globální krizi ekonomickou.

Medián ročních příjmů amerických domácností nyní mírně přesahuje 59 tisíc dolarů (1,3 milionu korun), to je ale ve srovnání s rokem 2007 stále o 11 tisíc dolarů méně. Západu se sice hospodářsky relativně daří, na nějaké létání si v oblacích to ale není.