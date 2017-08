Glosa Michala Noska: Kouř a dým prohrávají s elektřinou | E15.cz

Hanoj chce do roku 2030 z ulic vyhnat miliony motocyklů se spalovacím motorem, tedy všedypřítomné skútříky. Asijské země konečně pochopily, že klimatické problémy jsou opravdu závažné a módní roušky všechno nevyřeší. To podporuje i automobilka Toyota. Ta z výrobního programu vyřadila dieselmotor a veškerý vývoj směřuje k hybridnímu a vodíkovému pohonu. Trend je jasný, klasické spalovací motory v autech do třiceti let končí. A s nimy i jedovatý dým.

Jiný jedovatý dým, tentokrát z cigaret, se rozhodl odstranit i otec archetypálního Marlboro Mana, americký koncern Philip Morris. Ten investoval tři miliardy dolarů do vývoje produktů bez kouře a přišel s IQOS, alternativou pro kuřáky klasických cigaret. Zahřívaný tabák měl premiéru před třemi lety v Japonsku a Itálii. Nyní je zastoupen na dvaceti trzích a jeho oficiální premiéra čeká v září i Českou republiku. Stejný osud jako spalovací motory tak postupně čeká i klasické cigarety. A s nimi skončí i další jedavatý dým.

Doba se pohnula. Ikony jako Toyota Hilux, Ford Mustang, či Marlboro Man možná v lidském povědomí neumírají, ale postupně odcházejí na zasloužený odpočinek. Případně prodělávají zásadní změny. U aut či cigaret sice lze "mechanicky" snižovat škodliviny a zaštiťovat se všeobecnou bezpečnostní a zdravím, avšak existují efekty, které vyčíslit jen tak nejde. Trend totiž může dál pokračovat až k samořiditelným autům a zákazu řízení pro lidi. Co se ale stane se společností, která má programově přijít o vše potenciálně nebezpečné či škodlivé?