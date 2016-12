Glosa Pavla Otta: Nové a čisté ANO

Po loňském zrušení karlovarské, ústecké, opavské a hodonínské buňky babišovců přišly na řadu liberecká a frýdlantská. Bolestivý pro ANO je zvlášť Liberec, kde zanikne členství i primátorovi.

Obě organizace prý měly problémy s přijímáním nových členů, porušovaly stanovy. Podle místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka to vypadalo, jako by si je jejich vedení zprivatizovalo. Asi proto, že uskupení staví svoji existenci na kritice tradičních partají, je to docela kajícné přiznání.

ANO už je v politice pět let, není žádným nováčkem. Nenasálo jen nové a čisté tváře, je v něm také nemálo přeběhlíků.

Ostatně i Faltýnek byl členem ČSSD. A Andrej Babiš pohádkově zbohatl v době, kterou označuje za naprosto prohnilou.