Glosa Tomáše Stingla: Hodinku navíc ve prospěch byznysu | E15.cz

Podle kritiků už dávno nemá střídání letního a zimního režimu kloudný důvod. Začaly ho zavádět evropské státy během první světové války, protože chtěly šetřit uhlí. Tehdy museli lidé spolknout až tříhodinové časové posuny. Druhým impulzem byla energetická krize v sedmdesátých letech. Česko na letní čas přepíná pravidelně od roku 1979.

Jenomže žehrání je zatím bezpředmětné. A to i v případě, že by byly všechny zdravotní a jiné výtky do puntíku pravdivé. Dokud bude celá Evropa střídání času dodržovat, bylo by pro Česko navýsost nepraktické zpožďovat se v létě o hodinu. Neprospělo by to byznysu, v dopravě by to působilo zmatky. Debata o změnách bude mít smysl, až budou podobně uvažovat alespoň okolní státy. Jistou nadějí pro odpůrce přeřizování hodinek je Polsko, které už tímto směrem nakročilo.