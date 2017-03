Jan Ruml: Zdraví, topení a plyn

V médiích se objevily dvě protichůdné zprávy. Dozvídáme se, že ubylo neaktivních plynových přípojek. A současně že zájem domácností o plyn sedm let v řadě upadá. Na jedné straně 941 loni nově aktivovaných přípojek. Na druhé fakt, že za sedm let ubylo 32 tisíc odběrných míst. Chybí ale kontext. V případě mrtvých přípojek jde o to, že k poklesu jejich počtu došlo vůbec poprvé.

Jde o strašně pozitivní signál. Kotlíkové dotace a nižší ceny povzbudily zájem o plyn. Necelý tisíc přípojek znamená, že do ovzduší se dostalo až o 282 tun prachu méně. To je přece důvod k zamyšlení v době smogových situací. Alespoň pro 324 tisíc domácností, které mají plynovou přípojku před domem, ale topí tuhými palivy. Naproti tomu se postaví statistika, která říká, že loni ubyly čtyři tisíce odběratelů plynu. To je ale jen 0,1 procenta. A od roku 2009 to je pokles o 32 tisíc, tedy o 1,2 procenta z 2,6 milionu domácností odebírajících plyn. Bez komentáře.

Kotlíkové dotace mají svůj efekt. Dotace na kotel je pro domácnosti velkou příležitostí. Zemní plyn má přitom oproti ostatním palivům tu výhodu, že je téměř všude dostupný a přechod na jeho užití je jednoduchý. Fakta na závěr. Starý kotel na tuhá paliva vypustí do ovzduší 50 až 300 kilogramů prachu ročně. Podle ministerstva životního prostředí je v českých domácnostech přes 350 tisíc zastaralých uhelných kotlů. Loni si plynový kondenzační kotel s využitím dotací nově pořídilo okolo 3500 domácností.

Autor je výkonným ředitelem Českého plynárenského svazu