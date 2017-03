Karel Havlíček: Že živnostník EET nezvládne? To je jak lobbovat za koněspřežku v éře parních lokomotiv

Dobrou zprávou je, že většina podnikatelů dokáže být nad věcí. A to přesto, že je řada z nich právem naštvaná, protože musí kupovat nové přístroje. EET živnostníky nerozdělila navzdory tomu, že politici neumějí vysvětlit výhody nástroje, který dnes používají v každé gramotné zemi. Ne proto, že by chtěli šmírovat obchodníky. Ale proto, že je to jediný smysluplný nástroj pro snížení administrativy.

Měli bychom firmám vysvětlit, že elektronické tržby kliknutím převedeme do účetnictví, dalším rychlým úkonem spočítáme daň a jedním klikem odešleme částku přes elektronické bankovnictví. Místo toho zvěstujeme lidu, že díky EET budou nové nemocnice. První vlna ukázala, že naši podnikatelé jsou o několik úrovní výš než všichni politici. Na server naší asociace Eltrzby.cz přišlo za měsíc skoro 50 tisíc návštěvníků. Prakticky nonstop jede naše infolinka a denně odpovídáme přes internet na více než sto dotazů.

Můžeme potvrdit, že firmy se v první vlně s EET vypořádaly a katastrofické scénáře se nenaplnily. Neznamená to, že všichni souhlasí. Někdo bere EET jako součást moderního obchodu, někdo se skřípěním zubů vyměnil pokladnu. A někdo si naštvaně zvyká na nový režim. Podobně jako jsme před 20 lety přecházeli od tužky a bloku na informační systémy, před deseti na elektronické bankovnictví, před pěti na datové schránky a nedávno na elektronická daňová přiznání, za rok budeme využívat elektronické recepty. Pak elektronické dálniční známky a během pěti let bude většina dat malých firem v cloudech. Diskutovat o tom, že živnostník nebude během krátké doby schopen ovládat internet nebo alespoň mobilní telefon, je jako lobbovat za koněspřežku v éře parních lokomotiv.

Do té doby ale musí vláda urychleně zavést internet do každé obce a jeho cenu limitně přiblížit nule. Stát musí začít sdílet data, aby podnikatel neposílal desetkrát totéž na všechny strany. Všem, kteří na elektronizaci přejdou, musejí úřady jasně ukázat, že tím končí fronty a kontroly. Tato vláda už se bude pouze hádat. Ale ta příští má příležitost přenést nás třeba na úroveň technologicky vybaveného Estonska. Pokud to nezvládne, skončí vláda i EET. A my se posuneme na úroveň Zimbabwe.

Autor je předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR