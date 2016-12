Komentář Adély Čabanové: Ostuda roku. Stav v letecké záchrance je selhání vlády

V ideálním světě by záchranný systém nikdo nepotřeboval. Ve světě jen trochu méně ideálním by fungoval bez potíží a případné změny by probíhaly s časovou rezervou. V Česku se od ledna narychlo mění provozovatelé v šesti z deseti stanovišť letecké záchranné služby. O tom, aby na přechod na nového provozovatele byl čas šest měsíců, jak je podle odborníků nezbytné, si přitom mohli záchranáři nechat zdát.