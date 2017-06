Komentář Adély Čabanové: Valachová a její reklama na školství | E15.cz

Čím se zapíše do českých dějin vládnutí Kateřina Valachová jako ministryně školství? Spravedlivějším financováním základních škol? Krkolomným nařízením předškolní docházky? Inkluzí?

Od odborníků někdy zaznívají na adresu odcházející ministryně pohrdavá slova v tom smyslu, že se zaměřila na marketing místo na podstatu. To ale pro rezort ve výsledku nemusí být špatně. Marketing je něco, co školství zoufale potřebovalo.

Ve školské branži už dlouhé roky panuje shoda, že v rezortu je málo peněz, a že kvůli tomu hrozí propad kvality veřejných škol. Jenže jako by si za ta léta na nářky všichni zvykli.

Valachová dokázala v tandemu s premiérem Sobotkou udělat z peněz pro školství skutečně celospolečenské téma, což se nepovedlo celým generacím odborářů. To není málo. Ostatně i její předčasný odchod z úřadu přitáhl k rezortu a jeho problémům další pozornost.

Když Valachová nastupovala po Marcelu Chládkovi na ministerstvo školství, moc se od ní jako od neznámé náměstkyně lidskoprávního ministra Dienstbiera neočekávalo. Přesto zvládla mimo jiné dotáhnout do konce nepopulární novelu školského zákona, která dává znevýhodněným školákům nárok na finance, pokud potřebují individuální podporu. Zavedení inkluze, jak se zjednodušeně o novele mluvilo, na ministryni spadlo, aniž by o to sama stála.

Bulvár i opozice ji v citlivém tématu pořádně vymáchaly. Když po krajských volbách v roce 2016 Sobotka chystal výměnu ministrů, tipovali komentátoři Valachovou jako jednu z prvních na odstřel. Přesto necouvla. Když Valachová zákon prosadila, téma inkluze upozadila a chytře se vrhla na platy učitelů. Rázem přišla změna: oproti začátku roku 2016 si v posledním průzkumu popularity polepšila o deset procentních bodů. Po demisi, při které získala tvář odpovědné političky, může klidně kandidovat do sněmovny na druhém místě středočeské kandidátky a těšit se na další politickou kariéru.

Z šéfky rezortu, které prezident vetoval klíčový zákon a tvrdě kritizoval její kroky ohledně inkluze, se za pár měsíců stala ministryně, kterou týž prezident nechtěl odvolat a vlídně hovořil o jejích odborných kvalitách.

Valachová oddalováním demise těsně překonala hranici dvou let v čele ministerstva školství. Je smutným faktem, že déle než dva roky vedli školství v České republice dosud pouze tři ministři – Ivan Pilip, Eduard Zeman a Petra Buzková, která ve funkci zažila tři šéfy vlády.

Mezi ministry s výraznou stopou v českém školství se ale Valachová nezařadí jen díky času, který v čele rezortu strávila. Některé změny mohou být vráceny zpět, ale Valachová zůstane tou, která získala více peněz pro základní a střední školy, na podporu znevýhodněných žáků i na platy učitelů.

Jistě, české školství potřebuje mnohem víc. Nejen víc peněz, ale i mnohem promyšlenější představu, kam s nimi a co za ně. Ale mnozí ministři mu dali mnohem méně než Valachová.