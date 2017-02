Komentář Aleny Vitáskové: Konec nezávislosti regulátora

Energetický regulační úřad je z principu nezávislou institucí. Garantují to evropské směrnice a měl by to garantovat také český energetický zákon. Nezávislost regulátora je důležitá z celé řady různých důvodů.

Tato instituce v první řadě nesmí nikomu nadržovat. Vládne totiž nemalými kompetencemi, takže by mohla vychýlit rovnováhu trhu ve prospěch konkrétního účastníka. Například by mohla stranit firmám na úkor spotřebitelů a umožnit růst cen plynu a elektrické energie.

Takovou „firmou“ může být například také samotný stát, který je mocným akcionářem v energetické skupině ČEZ a stoprocentním vlastníkem provozovatele přenosové soustavy, tedy společnosti ČEPS. Z toho titulu se samozřejmě také podílí na zisku obou subjektů. Pokud by vláda mohla tlačit na regulátora, aby zvýšil ceny energií, mohla by si snadno vytvořit skrytou dividendu, která by pomohla naplnit státní rozpočet.

Uvedu další příklad. Když jsem nastupovala do čela ERÚ, se „solárním boomem“ už se toho moc dělat nedalo. ERÚ byl však jedním z hlavních aktérů, který zarazil následný „biometanový boom“ chystaný v novele zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE). Ten by prostřednictvím dotací odčerpal z prostředků státu a z kapes občanů další stovky miliard korun. Postavit se proti tomu v zájmu ochrany účastníků energetického trhu mohl jen nezávislý regulátor. V srpnu končí můj mandát a zanikají pozice místopředsedů. Do čela úřadu nastoupí pětičlenná Rada ERÚ.

Ministr průmyslu a obchodu navrhne jména a vláda jmenuje členy rady. Oproti původní praxi přitom nastává nebezpečná změna stanovující důvody odvolání: „Člena rady může vláda odvolat v případě hrubého nebo opakovaného méně závažného porušení jeho povinností.“ Schází jakákoli další definice, co se prohřeškem myslí, stačí návrh ministra průmyslu a obchodu, který je zároveň gestorem energetického zákona a zákona o POZE, a také akcionářem Operátora trhu s elektřinou, ČEPS a ČEZ. Z toho vyplývá, že Rada ERÚ bude politický orgán a jeho předseda se de facto stane náměstkem ministra průmyslu a obchodu.

Autorka je předsedkyně ERÚ