Komentář Bohumila Pečinky: Babiš aneb Lžu, ale letím vzhůru

Pro Andreje Babiše to byl jeden z nejhorších týdnů v politice. Nejdříve se zapletl do výčtu svých zdaněných a nezdaněných příjmů a finančních transakcí s dluhopisy Agrofertu. Následně parlamentní vyšetřovací komise zveřejnila svou zprávu, která je faktickou obžalobou, jak Babiš v létě 2016 vyvolal politickou krizi kvůli organizačním změnám v policii, a to na základě zmanipulovaných argumentů.