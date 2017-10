Komentář Bohumila Pečinky: Máslo jako předvolební hit | E15.cz

Premiér si následně nechal povolat ministra zemědělství Jurečku a dal mu za úkol na zasedání vlády 11. října předložit zprávu o situaci na trhu s máslem. Vláda prý potřebuje podklady, aby mohla „adekvátně reagovat“ na vysoké ceny másla. I tato část příběhu by se dala pochopit.

Hodně přes čáru je ovšem hurá akce ministerstva financí, které na základě Sobotkovy výzvy vyzvalo specializovaný finanční úřad, aby prověřil „oprávněnost zdražení másla“. Pokud se prý zjistí, že některý subjekt nastavil „nepřiměřeně vysokou cenu“, bude u něj provedena komplexní cenová kontrola. V tomto případě už se zdá, že si někdo spletl politický režim.

Ohlédněme nyní od toho, že pokud není válečný stav nebo jiná mimořádná situace, nemůže stát jen tak zasahovat do nabídky ze strany prodejců. Co rozhodně může a rád a často to dělá, je deformovat tržní prostředí. Jedním z důsledků deformací je i drahé máslo. Položme si proto otázku: na co všechno mohou vládní úředníci ve svém bádání přijít?

Třeba na to, že EU před několika lety liberalizovala původně regulovaný trh s mlékem. Výsledkem bylo, že cena mléka a mléčných výrobků šla dolů. V tu chvíli dotacemi omámení zemědělci začali brečet, že mají nízké výkupní ceny. Brusel proto začal rozdávat dotace, aby zemědělci produkovali méně mléka.

Jak mi řekl jeden sedlák za Prahou: Tak jsme prostě začali krávy porážet na maso. No a když je porazíte na maso, máte zase logicky méně mléka. A tak dokola.

K nynějším vyšším cenám másla rovněž přispěl celosvě- tový odklon od rostlinných tuků. Vědci revidovali své představy ze sedmdesátých let 20. století, že za každou druhou nemocí je smažení na másle a sádle. Dali nakonec za pravdu našim babičkám, což vyvolalo poptávku po másle. Současně rostla poptávka po mléčných výrobcích v dynamicky se rozvíjejících zemích typu Číny, kde se dosud kravské mléko konzumovalo málo, protože podle tradiční čínské medicíny je elementem, který zahleňuje organismus. Globalizace tuto představu zlomila.

A pak je tu ještě jeden, typicky český moment. Když se rozkřiklo, že ceny rostou, vznikla v určitých vrstvách panika a začalo předzásobování na Vánoce. Znám rodiny, kde vyhodili z mrazničky většinu zásob a naplnili ji k prasknutí máslem.

Sečteno a podtrženo: když se české, evropské a globální trendy protnuly, byla výsledkem cena másla kolem šedesáti korun za čtvrtku. Pokud bude odcházející vláda tuto atmosféru dále hysterizovat, zvedne se kolem Vánoc cena na sedmdesát. Jak na to bude pan premiér „adekvátně reagovat“? Rozdá dotace na rozšiřování chovu krav? Tipněte si.

Autor je komentátorem týdeníku Reflex