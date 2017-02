Komentář Bohumila Pečinky: Pravice jde do voleb. Kdo rozhodne?

Hlavním reprezentantem měkčí pravice byla od svého vzniku TOP 09. Vnitřní krize, odchod Karla Schwarzenberga z čela strany a rozvod se Starosty způsobily, že strana hledá novou identitu. Tu zatím nepomohl dotvořit ani nový stranický program do roku 2030. Hlavním konkurentem TOP 09 na měkké pravici je rodící se koalice vládní KDU-ČSL a stále ještě opozičních Gazdíkových Starostů. Některé lidovecké kraje ji ovšem mohou logicky klást odpor – nebudou chtít přenechat místo na kandidátkách partnerům.

Rozhodně platí, že pokud vznikne společná kandidátka lidovců a Starostů, bude to znamenat – bez ohledu na volební výsledek – tečku za parlamentním působením TOP 09. Dvojjedinost na tvrdší pravici reprezentují dnes ODS a nová strana Realistů v čele s Petrem Robejškem. ODS příští týden začíná velkou sérii mítinků spojenou s prezentací programových východisek. V dubnu chce strana na programové konferenci v Praze svůj volební program zveřejnit.

ODS je v paradoxní situaci. Má svých osm procent celkem jistých, procento či dvě mohou přijít od TOP 09, ale dřívější hlavní zásobárna sympatizantů dnes hlasuje pro Babišovo ANO. Pokud ODS nenajde fungující poselství, získá svůj nový standard, ale neposune sebe ani svou politiku ani o metr dopředu.

Těžší to mají Realisté. Příští týden začne v Praze první série Robejškových výjezdů po vlastech českých spojená s poznáváním struktur, které se k étosu Realistů přihlásily. Po této „předkampani“ bude následovat začátkem dubna představení programu pod heslem Pravá síla. Ve všech ohledech bude hlavním příjemcem tohoto programu bývalý volič ODS. Začátkem dubna pak speciálně pro něj zveřejní nový program.

Stratégové Realistů jdou do voleb s plánem být plnohodnotnou alternativou nejen ODS, ale i ANO. Podaří se? Za určitých okolností by asi mohlo. To by se ovšem Robejšek musel jasně vyjádřit, že jde do toho. Zatím váhá mezi pobytem na penzi v Hamburku a úlohou „mentora“. Ta ale nepředstavuje nic jiného než jakousi substituci učitele někdejší občanské výchovy, ovšem v podmínkách politiky.

Karty jsou rozdané, spojené nádoby nastavené. Lze předpokládat, že přelévání hlasů od strany ke straně bude minimální. Rozčísnout volby může vlastně jen ODS, pokud dokáže své zklamané voliče jasně oslovit ve stylu klasického „Hoši, z vandru domů“.

Autor je komentátorem týdeníku Reflex

Další komentáře Bohumila Pečinky na webu Reflex.cz>>>