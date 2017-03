Komentář Bohumila Pečinky: Překážky na cestě k Hradu

Základní půdorys je tento: Miloš Zeman chce vyhrát už v prvním kole, to znamená získat přes 50 procent hlasů. Obává se totiž, že v kole druhém už by se okolo pří- padného Antizemana mohla utvořit hodně široká koalice. A logicky naopak – hlavní ambicí všech ostatních kandidátů bude provléknout se do druhého kola, kde by proti Zemanovi sjednotili takříkajíc zbytek politického světa.

Na sněmu ANO se Andrej Babiš k prezidentským volbám prakticky nevyjádřil. Navzdory tomu, že je křídlem v čele s ministry Stropnickým a Brabcem a eurokomisařkou Jourovou tlačen k tomu, aby ANO postavilo vlastního kandidáta. Hlavním aspirantem je ministr obrany Stropnický, který do prezidentské volby chce jít jen v případě, že ho přímo podpoří Babiš. Ten ale zatím taktizuje s podporou Miloše Zemana a neříká ani ano, ani ne.

ČSSD chce rozhodnutí o svém kandidátovi dát ke zvážení straníkům v referendu. Je to snaha vypořádat se s faktem, že většina voličů si přeje Zemana, zatímco stranické vedení s ním už dlouho vede válku. Referendem si Sobotka umyje ruce. Že bude vybrán Zeman, je prakticky jisté. To, že vyhraje, zdaleka jisté není.

V průzkumech podpory prezidenta Zemana se už čtyři roky zjevuje záhadný úkaz v podobě propadu voličské přízně, který přichází na podzim. Příčiny nechme stranou, podstatné je, že k poklesu přízně opravdu pravidelně docházelo a vzestup nastal vždy až během následujícího roku. Pokud by „černý podzim“ nastal i letos, zasáhl by jeho efekt i do termínu prezidentské volby v lednu a únoru 2018.

Zemanův protikandidát by měl šanci za předpokladu, že si prezident svými výroky nebo akcemi sám zboří svůj pomník, například že v dubnu během návštěvy Washingtonu ztropí v Bílém domě nějaký skandál nebo na podzim jmenuje nepopulární vládu s komunisty v zádech. Pak je pravděpodobné, že se od něj odlepí pár procent středostavovských voličů a dají hlas klidnější, sjednocující síle. Třetím rizikem pro Zemana může být nepředvídatelné chování dvojice jeho nejbližších spolupracovníků Nejedlý–Mynář.

Zeman pro ně představuje mocenské krytí, bez něhož by je ve světě byznysu nikdo nebral vážně – a o to jde především. Letošní volební kampaň bude specifická v tom, že je zakázána anonymní reklama typu „Schwarzenberg je vlastizrádce“. U každého výlepu musí být označeno, kdo jej zadává a platí. Náklady nesmějí převýšit 50 milionů korun, na což bude dohlížet nový úřad. Pro „ruské duše“ některých prezidentových spolupracovníků je to nepotřebná veteš. Jenže takové uvažování může klidně skončit i opakováním voleb.

Autor je komentátorem týdeníku Reflex