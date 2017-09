Komentář Dušana Šrámka: Alespoň jedna dobrá zpráva pro podnikatele | E15.cz

Končící čtyřleté období bylo pro podnikatele katastrofou. EET, kontrolní hlášení a spousta dalších regulací. Ačkoli každá vládní reprezentace přidá na záda podnikatelů jenom další břemena, aktuální kabinet se na nich skutečně vyřádil. Přesto se mezi všemi jobovkami najde jedna pozitivní zpráva, a to na úplném konci volebního období.

Poslanci na své poslední schůzi schválili novelu zákona o Hospodářské a Agrární komoře ČR, která umožňuje vznik Právního elektronického systému (PES) pro podnikatele. Díky tomuto projektu si každá velká firma i nejmenší živnostník budou moci snadno na jednom místě ověřit všechny povinnosti, které se týkají právě jejich odvětví a profese.

PES by měl zpřehlednit a utřídit všechna příslušná pravidla a předpisy, v nichž se v současnosti často neorientují ani samotní úředníci, kteří mají na jejich dodržování dohlížet. Například zákon o dani z příjmů se jen od začátku tohoto tisíciletí měnil skoro stočtyřicetkrát a legislativa týkající se správních poplatků dokonce stoosmdesátkrát, upozorňuje Hospodářská komora.

Díky projektu PES snad bude moci jakýkoli podnikatel v kterémkoli oboru podnikání zjistit všechny své povinnosti – svůj obor zadá do příslušné kolonky a objeví se všechna pravidla, která musí dodržet. Do e-mailové schránky by mohl přijímat i upozornění na blížící se termín povinných plateb, takže by měl systém ohlídat i nejrůznější zdaňovací období.

Přestože jde nepochybně o chvályhodný a potřebný projekt, je zde několik ale. Je strašné, když sami poslanci, místo aby rušili regulace, ve kterých se neorientují ani ti, na něž dopadají, ani ti, kteří je mají kontrolovat, přenášejí povinnosti státu na jiný, nestátní subjekt. Dost to vypovídá o kvalitě a přístupu příslušných dohlížejících orgánů, které by měly být těmi prvními, kteří podnikateli vysvětlí, co od něj chtějí, a ne že ho budou pouze buzerovat. A je ostudné, že podobnou službu neposkytuje přímo nějaký státní orgán, který by byl přímým garantem poskytování informací o pravidlech, která sám vyžaduje. S tím souvisí i další problém.

Aniž lze dopředu zpochybňovat celý projekt, který se má rozjet od roku 2019, je otázka, do jaké míry bude fungovat bezchybně, zda bude schopen skutečně obsáhnout všechny regulace a povinnosti. Ty se, často i kvůli různým, nesouvisejícím přílepkům, proplétají desítkami, ne-li stovkami zákonných norem, vyhlášek a dalších legislativních aktů.

Je otázkou, co se stane, pokud dojde ze strany odborníků Hospodářské komory k nějakým nepřesnostem nebo opomenutím, které vyústí v pokutu či jiné opatření vůči příjemci vyžádané odpovědi. Nevíme také, jakou odpovědnost vůči podnikateli, kterému by byla poskytnuta nesprávná informace, bude Hospodářská komora mít. I přes tyto otázky lze nicméně iniciativu PES jenom uvítat.

Autor je publicista a redaktor serveru Česká justice