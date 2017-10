Komentář Dušana Šrámka: Evropský žalobce a vydírání neposlušných zemí | E15.cz

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán podepsal dohodu, podle níž vznikne instituce evropského veřejného žalobce. Jeho pravomocí bude řešit daňové podvody nebo zneužívání evropských dotací. Vznik úřadu schválili již dříve europoslanci a nyní ho potvrdili i ministři spravedlnosti dvaceti evropských zemí včetně Česka.

Celý záměr je opět potvrzením toho, jak se v Bruselu uvažuje. Nejde-li řešit nějaký problém na současné úrovni a za současných pravidel, vymyslí se nový, nejlépe centrální úřad. Přitom už dnes existují reálné mechanismy, jak jednotlivé trestné činy související s evropskými dotacemi stíhat. Jednak je možné je stíhat v kterémkoli členském státě EU, protože jsou součástí trestních zákoníků jednotlivých států, jednak v případě přeshraniční trestné činnosti existují dostatečné mechanismy mezistátní spolupráce při jejím objasňování.

Problém spíše bude v tom, že ne všechny evropské státy mají stejnou právní úpravu. To, co může být v jednom státě vedeno jako správní delikt, může být v jiném bráno jako trestný čin. Může být rozdílná výše škody a tomu odpovídající trestní kvalifikace. Oblast justice byla do současné doby výhradně v pravomoci národních států a není vyloučeno, že rozdílné právní úpravy mohou vést ke snahám unifikovat v této oblasti skutkovou podstatu konkrétního trestného činu, případně sjednocovat i trestní sazby.

Není jasné, jaká bude pravomoc a jurisdikce evropského žalobce v případech, kdy tuzemské orgány nebudou určité jednání posuzovat jako trestné. Nemluvě o snaze postupně pod nejrůznějšími záminkami rozšiřovat paletu trestných činů, které bude evropský žalobce stíhat. Taková snaha nepochybně co nevidět přijde.

Není divu, že nakonec s evropským prokurátorem souhlasilo jen dvacet členských zemí a že v Evropském parlamentu pro něj hlasovalo 456 europoslanců proti 115, což také není zrovna velká výhra. Velká Británie, Dánsko a Irsko mají z podobných oblastí integrace výjimku, a tak se jich evropský veřejný žalobce netýká. Švédsko, Nizozemsko, Polsko a Maďarsko se logicky obávají, že se postupně budou pravomoci evropského prokurátora dále rozšiřovat.

Že nejde o lichou obavu, potvrzují i nehorázné výroky Jourové. Ta dokonce navrhuje, aby byl úřad žalobce už za čtyři roky součástí rozhodování o přerozdělování evropských dotací s tím, že Brusel bude posílat masivní finanční částky pouze státům, které budou součástí úřadu. Jako už tolikrát v poslední době se i tato integrační a centralizační iniciativa Bruselu stává záminkou k vydírání a zastrašování neposlušných zemí.

Autor je publicista a redaktor serveru Česká justice