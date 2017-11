Komentář Edity Bolkové: Sdílenou ekonomiku nezakazujme, některá odvětví ale regulaci potřebují | E15.cz

Udržování současného stavu regulace sdílené ekonomiky by vedlo k právní nejistotě a setrvání nových forem podnikání v pololegálním režimu, což může ztížit dohled nad ní i výběr daní. V neposlední řadě má každý dle Listiny základních práv a svobod právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.

Snahou zákonodárce a následně příslušného dohledového orgánu nemělo být jednotlivé platformy sdílené ekonomiky zakazovat, ale pružně a rychle reagovat na současný vývoj.

Nastavit takový zákonný rámec, který by podpořil rozvoj sdílené ekonomiky a současně všem stranám garantoval, že budou patřičně chráněna jejich práva.

Na druhou stranu - některá odvětví, do nichž sdílená ekonomika proniká, regulaci nezbytně potřebují. To se týká například P2P půjček či crowdfundingu, kdy je důležité, aby byly přesně definovány podmínky, za kterých je možné služby či jednotlivé produkty poskytovat. V opačném případě by mohlo dojít k narušení finančního trhu a způsobení nežádoucích sociálních dopadů. Obdobné platí pro striktně regulované obory, jako jsou například farmacie, zdravotnictví či advokacie.

Některé regulatorní požadavky na tradiční odvětví se ale jeví jako přemrštěné a lze je modifikovat a například zohlednit, že moderní technologie řadu rizik pro spotřebitele eliminovala. To ale nic nemění na tom, že je potřeba spotřebitelům rovněž zajistit právní ochranu a jasně stanovit odpovědné subjekty za případné vady, škody či provinění.

Autorka je advokátka společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal