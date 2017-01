Komentář Gregora Martina Papucska: Kabát bližší košile

Soucitní divadelníci a jejich napodobitelé, například majitelé malých obchůdků, vystavují na chodník pro tuto akci věšáky či jiné stojany. Před pešťské divadlo Vígszínház, kde jsou už několik dní k mání desítky kabátů, začali nosit i jiné oděvy a deky. Jednoduchý, a přitom kabinetní projev solidarity s lidmi, kteří jsou momentálně v potížích. Kabáty se točí rychle: co přinesou večer diváci divadel, do rána odnesou potřební…

Jenže na místa pomoci už se začínají stahovat i „podnikavé“ hyeny. Žádní bezdomovci, ale dobře oble- čení muži, kteří vyhledávají kvalitnější kousky pro svůj „oděvní“ byznys. Pro tento účel nepoužitelné modely navíc nechávají přebrané válet po přilehlých chodnících. Zaznamenány byly už i konkurenční potyčky, jež musela rozhánět až policie. Z řad mužů pořádku pak zaznívá kritika iniciátorů původně bohulibého díla, že příliš spoléhali na lidskou solidaritu a slušnost a nezapojili do akce zkušené sociální organizace. Je-li taková pomoc příčinou nevábných ulic, je prý lepší se jí vzdát.

Já zatím zprávy o poklesu vůle lidí nosit před divadla kabáty, deky či pulovry nemám. Nevím ani to, jak dlouho to soucitným spoluobčanům ještě vydrží. Nejhorším scénářem v dalším pokračování zimy s rekordními mrazy by však byly prázdné věšáky.

Autor je spolupracovníkem redakce

Česko svírají letos rekordní mrazy, na Šumavě naměřili -35 stupňů