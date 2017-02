Komentář Gregora Martina Papucska: Stín ruského medvěda nad Budapeští

Podstatu asi nejlépe vystihl sám maďarský premiér Viktor Orbán. Se skromností pro něj zcela netypickou před novináři konstatoval, že je třeba zvážit, kde je místo Maďarska ve světě. Hned vzápětí se ovšem choval jako jeden z dvojice slon a blecha, kteří spolu kráčejí přes most, a blecha říká: „To spolu ale pěkně dupeme!“ Orbán totiž vyslal směrem na západ výčitku, že se tam rozmohla, ba co víc – stala se módou protiruská politika. Což je nesprávné, protože Rusko je klíčový hráč, je třeba s ním vycházet dobře, je třeba s ním obchodovat, a navíc sankční režim selhal a je neúčinný.

Orbán prohlásil: „Problémy neekonomického rázu nelze řešit ekonomickými kroky.“ To zní sice působivě, ale hned to také odhalilo jeho postoj k Ukrajině. „Zapomněl“ na ruskou anexi Krymu a na současné intenzivní ruské pohyby na východě Ukrajiny a ani okem nemrkl, když Putin z obnovení bojů obvinil Kyjev. Místo toho i Orbán sám zaryl do ukrajinského vedení kvůli chystanému jazykovému zákonu, který by prý mohl omezit maďarskou menšinu v Zakarpatské oblasti v užívání maďarštiny. Takže velkorysost tady, ale malichernost tam. Přičemž navíc nelze vyloučit, že Orbán tím prokazuje menšinovým Maďarům na Ukrajině, kde nacionalističtí „magoři“ také nelení, medvědí službu.

Z Putinova pohledu je Orbánovo vystupování vstřícné, přívětivé, maďarský premiér mu pomáhá prolomit mezinárodní izolaci, která se mimochodem a tak jako tak uvolňuje. Slušelo by se přijít s nějakou odměnou. Tu ale nikdo nevidí, pokud to tedy nemá být fakt, že Rusko velkoryse garantovalo dodávky ropy a plynu na věky věků, což maďarská strana s vděčností přijala. Výstavba dvou nových bloků jaderné elektrárny Paks je totiž výsostným kšeftem pro ruskou stranu a pro Rosatom, který nemůže na investici 12 miliard eur prodělat, zejména ne na úvěrování celé transakce.

V této věci na tiskovce Orbán-Putin zazněla zajímavá věc, o níž se moc nepíše. Rusko poskytuje úvěr na 80 procent celé investice, nicméně Putin projevil ochotu financovat sto procent. Hle, ruský medvěd je nenasytný? Zatím to skončilo u ledu. Vždyť dohody o financování jsou uzavřeny a Maďarsko je nehodlá otvírat. Mohla by ještě překvapit Evropská unie, kdyby nedala zelenou, ale s tím ani v Moskvě, ani v Budapešti nikdo nepočítá. Brusel už by měl být zpracovaný.

V den návštěvy ruského prezidenta v Budapešti uspořádali v několika zoologických zahradách číhání na medvědy – zda vyjdou ze svého brlohu, a pokud ano, zda se leknou svého stínu, a tedy bude už teplo, anebo se ještě vrátí tuhá zima. To byli však jen takoví medvídci. Největší ruský medvěd byl v parlamentu, kde zanechal svůj stín, a spokojeně odletěl domů do Moskvy. Jeho hostitel Orbán jej však zřejmě vnímal jako světlo reflektorů, které na něj díky ruskému prezidentovi mířilo na velkém jevišti světové politiky.

Autor je spolupracovníkem redakce