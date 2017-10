Komentář Heleny Horské: Sbohem, Česko! Nejsou lidi, přesouváme výrobu | E15.cz

Zprávy ze zákulisí koncernu Volkswagen, že prý snad přemýšlí o přesutí části výroby z Čech zpět do Německa, stojí za pozornost.

Sice to ještě nejsou oficiální informace, ale o mnohém to vypovídá. Zaprvé o tom, že na českém trhu práce chybí zaměstnanci a dovoz těch agenturních nás nespasí. Máme totiž přes 200 tisíc volných pracovních míst nahlášených na úřadech práce (takže ve skutečnosti ještě více), ale jen 150 tisíc osob ochotných a připravených pracovat rozmístěných po celém Česku.

A zadruhé přesouvání produkce ven za levnou prací už zřejmě není příliš „in“ ani v Evropě, obzvlášť když se doma nedaří využívat výrobní kapacitu naplno. Tento stav jen posiluje rivalitu uvnitř mezinárodní skupiny. Olej do ohně přilévá i rétorika naší vlády, která začala prstem ukazovat na zahraniční investory kvůli odlivu zisků pryč z ekonomiky a „vyhrožovat“ jim společně se šéfem odborů Josefem Středulou koncem levné práce.

Nikdo se ale vůbec nezajímá o důvody, proč už o nás nemají zahraniční investoři, nepočítáme-li spekulanty na posílení koruny, takový zájem. A proč neinvestují své zisky vytvořené v Česku zpátky do zdejšího podnikání a proč si je raději stahují k sobě domů.

Mám na to jednoduchou odpověď. Není tu dost investičních příležitostí a chybí tu pracovní síla, na jejíž dostupnost a láci jsme většinu zahraničních investorů včetně Volswagenu v minulosti do Česka nalákali.

Pohledem zvenčí se může zdát, že už o investice ze zahraničí nestojíme. Opak je ale pravdou. Investice ze zahraničí potřebujeme stále, ale jiné.

Takové, které nepůjdou do Česka za levnou a dostupnou pracovní silou, ale za kvalitními a patřičně kvalifikovanými lidmi, a které budou přinášet do Česka nové technologie, vývoj a výrobu s vyšší přidanou hodnotou.

Zatím vyháníme staré investory, a přitom noví ještě nejsou na obzoru. V tomto konkrétním případě se spekuluje, že bychom mohli přijít o výrobu vozů vyšší střední třídy a zachovat výrobu levnějších malých aut.

Takže přidaná hodnota vyráběná českým automobilovým průmyslem by klesla. To by jen posílilo naši pozici levné ekonomiky.

Autorka je hlavní ekonomkou Raiffeisenbank